МИД России отреагировало на политику максимального давления Трампа на Иран

В ответ на вопрос о политике максимального давления Трампа на Иран, официальный представитель министерства иностранных дел России заявила: «Москва будет укреплять сотрудничество с Тегераном, и санкции не помешают этому процессу».

Мария Захарова заявила на своей еженедельной пресс-конференции в четверг: «Мы будем продолжать сотрудничать с нашими иранскими друзьями, придерживаясь этого подхода».

Она подчеркнула: «Россия и Иран постоянно укрепляют взаимовыгодное двустороннее сотрудничество в интересах народов наших стран».