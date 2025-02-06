6 февр. 2025 г., 21:16
Новости ID: 85742918
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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МИД России отреагировало на политику максимального давления Трампа на Иран

6 февр. 2025 г., 21:16
Новости ID: 85742918
МИД России отреагировало на политику максимального давления Трампа на Иран

Тегеран, 6 февраля, ИРНА - Официальный представитель МИД России ответила на вопрос о взгляде президента США Дональда Трампа об оказании максимального давления на Иран и заявила, что Москва будет укреплять сотрудничество с Тегераном, санкции этому не помешают.

В ответ на вопрос о политике максимального давления Трампа на Иран, официальный представитель министерства иностранных дел России заявила: «Москва будет укреплять сотрудничество с Тегераном, и санкции не помешают этому процессу».

Мария Захарова заявила на своей еженедельной пресс-конференции в четверг: «Мы будем продолжать сотрудничать с нашими иранскими друзьями, придерживаясь этого подхода».

Она подчеркнула: «Россия и Иран постоянно укрепляют взаимовыгодное двустороннее сотрудничество в интересах народов наших стран».

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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