Посол России: Нет никаких доказательств намерения Ирана создать ядерное оружие

Алексей Дедов в интервью телеканалу «Россия 24», отвечая на вопрос ведущего о заявлениях иранских официальных лиц о возможном выходе страны из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) на фоне угроз западных стран продлить санкции против Тегерана, сказал: «Я думаю, что эти заявления (о выходе из ДНЯО) следует рассматривать как предупреждение западным странам в связи с угрозами, которые они выдвигают против Ирана».

Он отметил: «Иран фактически является одной из стран, которая точно и своевременно соблюдает этот договор, Международное агентство по атомной энергии провело наибольшее количество инспекций в Иране, и нет никаких доказательств, свидетельствующих о планах Ирана по созданию ядерного оружия».

Посол России в Тегеране сказал: «Напротив, именно Запад пытается подтолкнуть Иран к более жестким шагам, но мы надеемся, что Иран не будет вовлечен в такого рода провокационные действия».