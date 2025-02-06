Багери: Иран станет великой державой в регионе

Генерал-майор Сардар Мохаммад Багери в четверг на церемонии ввода в состав Военно-морского флота КСИР многоцелевого судна «Шахид Бахман Багери» заявил: «До революции более 90 процентов военной техники Ирана импортировалось, но сейчас более 90 процентов этой техники производится иранской молодежью и учеными».

Он заявил: «Военные достижения Ирана беспрецедентны, но для независимости нашей страны мы должны день ото дня увеличивать свою обороноспособность; оборона и устойчивая безопасность являются обязанностью вооруженных сил, и они круглосуточно осведомлены об этой важной ответственности и не проявляют халатности».

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил также коснулся географического положения страны и политики развития морской мощи и защиты национальных интересов в открытых водах и подчеркнул: «Вооруженные силы обязаны обеспечивать безопасность».

Он представил новый корабль под названием «Шахид Бахман Багери» и заявил: «Это многоцелевое судно действует как мобильная база, которая может присутствовать в отдаленных мировых водах для защиты интересов иранского народа».