6 февр. 2025 г., 16:18
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Багери: Иран станет великой державой в регионе

6 февр. 2025 г., 16:18
??????? ID: 85742662
Багери: Иран станет великой державой в регионе

Тегеран, 6 февраля, ИРНА – Начальник Генерального штаба Вооруженных сил заявил, что несмотря на давление и санкции, введенные против иранского народа, эта страна с силой прогрессирует и станет великой державой в регионе.

Генерал-майор Сардар Мохаммад Багери в четверг на церемонии ввода в состав Военно-морского флота КСИР многоцелевого судна «Шахид Бахман Багери» заявил: «До революции более 90 процентов военной техники Ирана импортировалось, но сейчас более 90 процентов этой техники производится иранской молодежью и учеными».

Он заявил: «Военные достижения Ирана беспрецедентны, но для независимости нашей страны мы должны день ото дня увеличивать свою обороноспособность; оборона и устойчивая безопасность являются обязанностью вооруженных сил, и они круглосуточно осведомлены об этой важной ответственности и не проявляют халатности».

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил также коснулся географического положения страны и политики развития морской мощи и защиты национальных интересов в открытых водах и подчеркнул: «Вооруженные силы обязаны обеспечивать безопасность».

Он представил новый корабль под названием «Шахид Бахман Багери» и заявил: «Это многоцелевое судно действует как мобильная база, которая может присутствовать в отдаленных мировых водах для защиты интересов иранского народа».

1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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