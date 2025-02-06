Командующий ВВС заявил: Мы самодостаточны в области беспилотных технологий

Бригадный генерал-пилот Хамид Вахеди в четверг, в кулуарах церемонии обновления клятвы верности основателю Исламской революции в 46-ю годовщину победы революции, сказал: "19 бахмана – это день присяги сотрудников ВВС перед имамом Хомейни в школе Алави, который, по мнению большинства благородных граждан нашей страны, стал поворотным моментом в победе Исламской революции".

Он добавил: "Присоединение сотрудников ВВС к революции, чего ни в коем случае не ожидал шахский режим, ускорило победу революции, и мы отмечаем этот день, который был назван Днем Военно-воздушных сил".

Подчеркнув, что ВВС используют исключительно отечественное оборудование, бригадный генерал Вахеди отметил: "У нас есть очень хорошие достижения, одним из которых является область беспилотников (беспилотных летательных аппаратов), и ВВС стали центром разработки и производства беспилотников в армии Исламской Республики".

Он добавил: "Мы разработали, построили и испытали стратегический беспилотник большой дальности в ВВС, что является одним из наших больших успехов. Этот беспилотник значительно повышает нашу боеспособность".

По его словам, "Кроме того, что касается капитального ремонта самолетов ВВС, все самолеты, находящиеся в распоряжении ВВС, будь то наши транспортные самолеты или учебно-боевые самолеты, все они проходят капитальный ремонт в стране руками моих коллег в ВВС и авиационной промышленности страны, и вся летная подготовка на 100% проводится в стране".