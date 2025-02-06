Командующий ВМС КСИР сообщил о включении корабля-носителя БПЛА "мученик Бахман Багери" в состав флота

«В связи с 47-й годовщиной победы Исламской революции мы стали свидетелями ввода в состав Военно-морских сил КСИР многоцелевого судна, которое является одним из крупнейших военно-морских проектов, реализованных после Исламской революции и введенным в эксплуатацию после двух с половиной лет работы», - заявил Тангсири сегодня на церемонии включения этого многоцелевого корабля в состав ВМС КСИР.

Генерал Тангсири, указав на важность этого проекта для укрепления Военно-морских сил, заявил, что новый корабль оснащен ракетами дальнего радиуса действия и обладает разнообразными возможностями, включая боевые группы, специализированный госпиталь и спортивные сооружения.

Тангсири также сообщил, что корабль имеет специальные ангары для беспилотников и вертолетов и способен находиться в море в течение целого года, не нуждаясь в возвращении на берег.

«Судно оснащено передовым оборудованием, включая боевые группы, средства электронной борьбы, водолазов, ракетные дроны, а также госпиталь на 6 коек, операционную, лабораторию, аптеку и искусственное поле для мероприятий», - добавил он.