Арагчи: умные люди выбирают "максимальную рациональность" вместо "максимального давления"

«То, что называется "максимальным давлением", - это провальный опыт. Его повторение лишь вновь приведет к "максимальному сопротивлению". Умные люди вместо этого выбирают "максимальную рациональность"», - написал глава МИД Ирана Аббас Арагчи в сообщении, размещенном в социальной сети Х.

«Иран, являясь одной из сторон, соблюдающих Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и другие международные соглашения в области нераспространения, ранее однозначно заявлял, что "ни при каких условиях не будет стремиться к поиску, производству или приобретению ядерного оружия"», - отмечается далее.

В заключительной части своего сообщения иранский дипломат отметил, что достижение практических гарантий неполучения Ираном ядерного оружия вполне возможно при условии предоставления в ответ конкретных гарантий эффективного прекращения враждебных действий против Ирана, включая экономическое давление и санкции.