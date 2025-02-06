Иран решительно отверг план США по очистке Газы и её присвоению

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи в ночь на четверг, 5 февраля, в ответ на недавние заявления американских официальных лиц о захвате Газы, последовавшие за предложением о принудительном переселении жителей Газы в Египет и Иорданию, назвал подобную идею поразительной и соответствующей плану сионистского режима по уничтожению Палестины. Иранский дипломат призвал международное сообщество и Организацию Объединенных Наций решительно осудить это.

Подчеркнув ответственность всех государств в оказании помощи палестинскому народу в реализации его права на самоопределение и освобождении от оккупации и апартеида, он назвал недавнее заявление президента США о намерении присвоить сектор Газа беспрецедентным нарушением основополагающих принципов международного права и Устава ООН.

«Народ, который на протяжении 76 лет всем своим существом противостоял самым жестоким преступлениям и агрессии со стороны оккупационного режима и не покинул землю своих предков, безусловно, не позволит Соединённым Штатам и сионистскому режиму уничтожить их национальную и историческую идентичность какими-либо другими методами», - подчеркнул Багаи.