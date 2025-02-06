В ООН прокомментировали план Трампа по Газе

Пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик в среду в ответ на вопрос о том, считает ли Генеральный секретарь ООН, что план Трампа по контролю над Газой может быть квалифицирован как этническая чистка, отметил, что любое принудительное перемещение людей может быть расценено как этническая чистка.

Дюжаррик также прокомментировал возможность обсуждения данного плана с Трампом, указав, что на текущий момент никаких решений по этому вопросу не принято.

Он добавил, что поиск решения для сектора Газа не должен усугублять существующие проблемы. По имеющимся данным, около полумиллиона беженцев вернулись в северные районы Газы, и ООН прилагает усилия для удовлетворения их потребностей.

Пресс-секретарь ООН также отметил, что тысячи людей в Газе страдают от недоедания, и существует настоятельная необходимость в предоставлении жилья палестинцам в этом регионе.

Кроме того, он подчеркнул важность продолжения усилий по достижению устойчивого прекращения огня в Газе и освобождению всех заключенных.