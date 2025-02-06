Иранские системы ПВО нового поколения успешно прошли испытания в совместных учениях

Совместное применение двух систем позволило эффективно нейтрализовать условные воздушные цели на большой высоте

Успешное поражение учебных целей в пустыне Кавир стало ответом на заявления Израиля о выводе из строя иранских С-300

Продемонстрированы три новых подземных ракетных комплекса с баллистическими и крылатыми ракетами

По данным командования ПВО Ирана, интеграция отечественного «Бавар-373» с российскими С-300 создаёт многоуровневую систему противоракетной обороны. Военные эксперты отмечают, что такое сочетание позволяет расширить зону поражения, повысить точность обнаружения целей и обеспечить резервирование систем на случай электронной войны.