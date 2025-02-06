6 февр. 2025 г., 04:43
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Иранские системы ПВО нового поколения успешно прошли испытания в совместных учениях

6 февр. 2025 г., 04:43
??????? ID: 85742006
Иранские системы ПВО нового поколения успешно прошли испытания в совместных учениях

Тегеран, 6 февраля. ИРНА — В ходе масштабных учений ПВО «Мощь 1403 года» иранские военные продемонстрировали модернизированную версию зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бавар-373», который впервые действовал вместе с российскими системами С-300.

Совместное применение двух систем позволило эффективно нейтрализовать условные воздушные цели на большой высоте 

Успешное поражение учебных целей в пустыне Кавир стало ответом на заявления Израиля о выводе из строя иранских С-300 

Продемонстрированы три новых подземных ракетных комплекса с баллистическими и крылатыми ракетами 

По данным командования ПВО Ирана, интеграция отечественного «Бавар-373» с российскими С-300 создаёт многоуровневую систему противоракетной обороны. Военные эксперты отмечают, что такое сочетание позволяет расширить зону поражения, повысить точность обнаружения целей и обеспечить резервирование систем на случай электронной войны.

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