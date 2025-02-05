Пезешкиан: члены ОПЕК должны сохранять единство, чтобы избежать санкций США

В ходе встречи с Генеральным секретарем ОПЕК Хайсамом аль-Гайсом, Пезешкиан подчеркнул важность недопущения политических манипуляций в рамках организации. Он выразил уверенность, что сплоченность и координация действий членов ОПЕК позволят эффективно противостоять давлению со стороны США.

По информации пресс-службы президента, Пезешкиан поздравил аль-Гайса с переизбранием на пост Генерального секретаря и пожелал ему успехов в новом сроке. Он также отметил, что, как внутри страны, так и среди соседних и мусульманских государств, Иран стремится укрепить братские связи и достичь общего языка, взглядов и политики среди членов ОПЕК.

Президент добавил, что обмен опытом и достижениями, а также коллективное управление рынком являются ключевыми аспектами сотрудничества между членами ОПЕК. Он подчеркнул, что действия участников должны быть направлены на предотвращение ущерба для других стран-участниц.

Генеральный секретарь ОПЕК, в свою очередь, выразил благодарность Ирану за его конструктивную роль в организации, отметив, что Иран, как один из основателей ОПЕК, всегда оказывал положительное влияние на деятельность организации. Он заверил, что в своем руководстве будет стремиться к обеспечению интересов всех членов и поддержанию стабильности на рынке.