В Иране представлен новый антидот против самой ядовитой змеи страны

Голмохаммади назвал разработку «значительным достижением для национальной биологической безопасности».

«Этот антидот создан специально для нейтрализации яда змеи, которая в последние годы стала причиной гибели людей в провинции Систан и Белуджистан».

- Змея «сиях мар» обнаружена в приграничных районах на юго-востоке Ирана. Традиционные антидоты оказались неэффективны против её мутировавшего яда. Для разработки противоядия учёные провели полевой отбор образцов и лабораторные исследования

Семивалентная сыворотка создана методом гиперимунизации лошадей. По данным института «Рази», препарат уже прошёл успешные клинические испытания и готов к массовому производству.

Провинция Систан и Белуджистан, где зафиксированы случаи нападений, граничит с Пакистаном и Афганистаном. Разработка антидота стала ответом на участившиеся обращения медиков из приграничных сельских районов.