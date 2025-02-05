5 февр. 2025 г., 18:01
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Новости ID: 85741700
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В Иране представлен новый антидот против самой ядовитой змеи страны

5 февр. 2025 г., 18:01
Новости ID: 85741700
В Иране представлен новый антидот против самой ядовитой змеи страны

Тегеран, 5 февраля. ИРНА — Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток «Рази» представил новый поливалентный антидот против укусов змеи «сиях мар» (Черная змея), чей яд в 20 раз токсичнее, чем у кобры. Торжественная церемония прошла с участием заместителя министра сельскохозяйственного джихада Голамрезы Голмохаммади.

Голмохаммади назвал разработку «значительным достижением для национальной биологической безопасности».

«Этот антидот создан специально для нейтрализации яда змеи, которая в последние годы стала причиной гибели людей в провинции Систан и Белуджистан».

- Змея «сиях мар» обнаружена в приграничных районах на юго-востоке Ирана. Традиционные антидоты оказались неэффективны против её мутировавшего яда. Для разработки противоядия учёные провели полевой отбор образцов и лабораторные исследования

Семивалентная сыворотка создана методом гиперимунизации лошадей. По данным института «Рази», препарат уже прошёл успешные клинические испытания и готов к массовому производству.

Провинция Систан и Белуджистан, где зафиксированы случаи нападений, граничит с Пакистаном и Афганистаном. Разработка антидота стала ответом на участившиеся обращения медиков из приграничных сельских районов.

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