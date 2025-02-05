Трамп заявил о желании заключить ядерное соглашение с Ираном

"Сообщения о том, что США, работая вместе с Израилем, собираются разорвать Иран в пух и прав, крайне преувеличены. Я бы предпочел подлежащее верификации мирное ядерное соглашение, которое позволит Ирану развиваться и процветать", - написал он в социальной сети Truth Social в среду.

Трамп заявил, что необходимо начать работать над таким соглашением как можно скорее.

Он подчеркнул, что хотел бы, чтобы Иран был успешной страной, но без ядерного оружия.

Накануне американский лидер подписал указ, предусматривающий восстановление политики максимального давления на Иран.