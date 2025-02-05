Первый вице-прездиент Ирана: встреча с Трампом не планируется

"Нельзя утверждать, что встреча двух людей абсолютно невозможна, однако на текущем этапе такой диалог не является частью нашей повестки", рассказал журналистам Ареф в среду.

Он напомнил, что Иран руководствуется религиозным запретом (фетвой) на разработку ядерного оружия. "Для мусульман, особенно шиитов, фетва — окончательная истина. Мы четко заявляем: любые не мирные ядерные разработки запрещены", уточнил он.

В ответ на заявления американского лидера иранский политик отметил, что если г-н Трамп считает, что Иран не должен разрабатывать ядерное оружие — это полностью совпадает с нашей постоянной стратегией. Наша позиция подтверждена религиозным указом.