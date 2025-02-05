5 февр. 2025 г., 15:06
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Новости ID: 85741487
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Первый вице-прездиент Ирана: встреча с Трампом не планируется

5 февр. 2025 г., 15:06
Новости ID: 85741487
Первый вице-прездиент Ирана: встреча с Трампом не планируется

Тегеран, 5 февраля. ИРНА — Первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф в среду заявил, что встреча и переговоры с президентом США Дональдом Трампом на данный момент не планируется.

"Нельзя утверждать, что встреча двух людей абсолютно невозможна, однако на текущем этапе такой диалог не является частью нашей повестки", рассказал журналистам Ареф в среду.

Он напомнил, что Иран руководствуется религиозным запретом (фетвой) на разработку ядерного оружия. "Для мусульман, особенно шиитов, фетва — окончательная истина. Мы четко заявляем: любые не мирные ядерные разработки запрещены", уточнил он.

В ответ на заявления американского лидера иранский политик отметил, что если г-н Трамп считает, что Иран не должен разрабатывать ядерное оружие — это полностью совпадает с нашей постоянной стратегией. Наша позиция подтверждена религиозным указом.

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