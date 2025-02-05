Иран ответит на любые угрозы максимальной стойкостью

При этом он подчеркнул, что Иран будет решительно и уверенно защищать свои интересы и безопасность, отвечая на любые угрозы и давление максимальной стойкостью и сопротивлением.

В ходе пресс-конференции в среду, Багаи опроверг утверждения о том, что Иран пытается создать ядерное оружие, назвав это «большой ложью», которая была многократно опровергнута. Он добавил, что если кто-то ищет уверенности по этому вопросу, то это легко достижимо.

Багаи также отметил, что, в отличие от израильского режима, который не является членом международных договоров о запрещении оружия массового уничтожения и открыто угрожал использованием ядерного оружия в войне против народа Газы, Исламская Республика Иран является членом договора о нераспространении ядерного оружия и ее ядерная программа находится под полным контролем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в соответствии с соглашениями о гарантиях.

Он подчеркнул, что Исламская Республика Иран считает оружие массового уничтожения запрещенным по основательным исламским и гуманитарным причинам, основываясь на фетве Верховного лидера.

Представитель Министерства иностранных дел также отверг провокационные обвинения о попытках Ирана организовать убийства американских должностных лиц, назвав их выдумками лжецов.

Он подчеркнул, что Исламская Республика Иран считает своим правом продолжать законные процедуры для обеспечения справедливости в отношении преступлений, связанных с убийством национальных героев и высокопоставленных должностных лиц.

Багаи напомнил о принципиальной приверженности Ирана к дипломатии для решения конфликтов между государствами на основе взаимного уважения и реалистичного понимания взаимных интересов, связанных с любыми переговорами. Он подчеркнул, что Исламская Республика Иран, как наследник великой и древней иранско-исламской цивилизации, многократно доказала, что, несмотря на готовность к политическим и дипломатическим взаимодействиям для обеспечения своих национальных интересов, она также будет решительно и уверенно защищать свои интересы и безопасность, отвечая на любые угрозы и давление максимальной стойкостью и сопротивлением.