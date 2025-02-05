Журналист Равид заявил, что Трамп по-прежнему испытывает недоверие к Нетаньяху

Барак Равид, журналист израильского портала «Валла», заявил со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, близкого к Трампу, что, «несмотря на улучшение отношений, Трамп по-прежнему не испытывает симпатии к Нетаньяху и не доверяет ему».

В воскресенье, 2 февраля, Нетаньяху отбыл в Соединенные Штаты Америки с целью проведения первой встречи с Трампом после его возвращения в Белый дом.

Американский новостной канал CNN ранее в своем отчете сообщил, что Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху готовятся к «беспрецедентной» встрече, на которой будут обсуждаться вопросы, связанные с Газой, Ираном и нормализацией отношений с Саудовской Аравией. CNN в своем репортаже отметил, что, «хотя Нетаньяху и Трамп, вероятно, продемонстрируют публичное единство во время встречи во вторник днем, за кулисами их ожидают серьезные политические разногласия».