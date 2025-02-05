5 февр. 2025 г., 12:10
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Трамп заявил о готовности к переговорам с Ираном, подписав антииранский документ

5 февр. 2025 г., 12:10
??????? ID: 85741155
Трамп заявил о готовности к переговорам с Ираном, подписав антииранский документ

Нью-Йорк, 5 февраля, ИРНА – Дональд Трамп, республиканский президент США, 4 февраля 2025 года подписал указ о возобновлении политики максимального давления на Иран. При этом он заявил о своей готовности к переговорам с президентом Ирана.

Дональд Трамп, чья политика максимального давления в отношении Исламской Республики Иран в течение его первого президентского срока оказалась безуспешной, снова подписал указ о возобновлении этой провальной стратегии. «Надеюсь, что не придется прибегать к этому варианту (максимальное давление – ред.). Посмотрим, удастся ли нам достичь соглашения с Ираном», - заявил он.

Повторив заявления Вашингтона о том, что Исламская Республика Иран приблизилась к созданию ядерного оружия, американский президент заявил: «У Ирана не должно быть ядерного оружия. Мы не хотим оказывать чрезмерное давление на Иран».

В другой части своей речи Трамп заявил, что оставил своим советникам указания уничтожить Иран, если тот совершит покушение на него. «Я оставил инструкции, если они (Иран. – Ред.) это сделают, они будут уничтожены, ничего не останется», - сказал он.

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