Трамп заявил о готовности к переговорам с Ираном, подписав антииранский документ

Дональд Трамп, чья политика максимального давления в отношении Исламской Республики Иран в течение его первого президентского срока оказалась безуспешной, снова подписал указ о возобновлении этой провальной стратегии. «Надеюсь, что не придется прибегать к этому варианту (максимальное давление – ред.). Посмотрим, удастся ли нам достичь соглашения с Ираном», - заявил он.

Повторив заявления Вашингтона о том, что Исламская Республика Иран приблизилась к созданию ядерного оружия, американский президент заявил: «У Ирана не должно быть ядерного оружия. Мы не хотим оказывать чрезмерное давление на Иран».

В другой части своей речи Трамп заявил, что оставил своим советникам указания уничтожить Иран, если тот совершит покушение на него. «Я оставил инструкции, если они (Иран. – Ред.) это сделают, они будут уничтожены, ничего не останется», - сказал он.