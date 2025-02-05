В Вашингтоне прошла акция протеста под лозунгом "Газа не продается!"

Акция протеста американских граждан, состоявшаяся сегодня ранним утром (по местному времени), была вызвана заявлениями президента Соединенных Штатов о перемещении населения сектора Газа и методах управления этой территорией в будущем.

В рамках совместной пресс-конференции с премьер-министром сионистского режима Биньямином Нетаньяху, президент США Дональд Трамп заявил о том, что "Соединенные Штаты намерены установить контроль над сектором Газа и взять на себя ответственность за нейтрализацию опасных вооружений и полный демонтаж разрушенных строений".

На этой пресс-конференции Трамп вновь озвучил свои идеи о перемещении палестинских жителей Газы в новые локации, которые, по его словам, будут предоставлены некоторыми странами Ближнего Востока. Он представил это как "гуманитарную акцию", утверждая, что "никто не захочет оставаться в разрушенном войной регионе".