5 февр. 2025 г., 10:22
Journalist ID: 5621
??????? ID: 85740938
T T
0 Persons

????

В Вашингтоне прошла акция протеста под лозунгом "Газа не продается!"

5 февр. 2025 г., 10:22
??????? ID: 85740938
В Вашингтоне прошла акция протеста под лозунгом "Газа не продается!"

Тегеран, 5 февраля, ИРНА – После совместной пресс-конференции Дональда Трампа и Биньямина Нетаньяху, группа американских граждан выразила свой протест в Вашингтоне, организовав демонстрацию и скандируя лозунг "Газа не продается!".

Download 4 MB

Акция протеста американских граждан, состоявшаяся сегодня ранним  утром (по местному времени), была вызвана заявлениями президента Соединенных Штатов о перемещении населения сектора Газа и методах управления этой территорией в будущем.

В рамках совместной пресс-конференции с премьер-министром сионистского режима Биньямином Нетаньяху, президент США Дональд Трамп заявил о том, что "Соединенные Штаты намерены установить контроль над сектором Газа и взять на себя ответственность за нейтрализацию опасных вооружений и полный демонтаж разрушенных строений".

На этой пресс-конференции Трамп вновь озвучил свои идеи о перемещении палестинских жителей Газы в новые локации, которые, по его словам, будут предоставлены некоторыми странами Ближнего Востока. Он представил это как "гуманитарную акцию", утверждая, что "никто не захочет оставаться в разрушенном войной регионе".

0 Persons

????

??? ???????????

You are replying to: .