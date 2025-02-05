5 февр. 2025 г., 05:38
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Арагчи подчеркнул важность сохранения национального согласия в Ливане

5 февр. 2025 г., 05:38
??????? ID: 85740738
Арагчи подчеркнул важность сохранения национального согласия в Ливане

Тегеран, 5 февраля. ИРНА — Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Аббас Арагчи, выразил удовлетворение завершением политического процесса и выбором нового президента Ливана. Это стало возможным благодаря национальному соглашению с участием всех политических групп и спектров страны. Арагчи акцентировал внимание на необходимости поддержания атмосферы национального согласия в процессе формирования нового правительства.

Специальный координатор ООН по Ливану Жанин Хеннис-Плассхарт  посетила Тегеран для консультаций с иранскими официальными лицами относительно текущей ситуации в Ливане, где провела переговоры с Арагчи.

Арагчи отметил, что нынешние условия в Ливане и действия «Хезболлы» напоминают события после 33-дневной войны и агрессии Израиля в 2006 году. Он подчеркнул, что, несмотря на преступления со стороны израильского режима, «Хезболла» сохраняет и усиливает свое влияние в политических процессах страны.

Глава МИД охарактеризовал повторяющиеся нарушения режима прекращения огня со стороны Израиля как серьезную угрозу. Он подчеркнул необходимость активной роли ООН в оказании давления на израильские власти для прекращения агрессии и немедленного вывода войск с оккупированных территорий Ливана. Арагчи также призвал к ускорению гуманитарной помощи беженцам и восстановлению пострадавших районов.

В ходе встречи Плассхарт  представила отчет о своих недавних региональных и международных консультациях, отметив важную роль Ирана в обеспечении стабильности и безопасности в Ливане и регионе. Она выразила надежду на то, что с обязательством сторон к соблюдению режима прекращения огня удастся создать условия для устойчивого мира и оказания помощи пострадавшим, а также восстановления разрушенных территорий.

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