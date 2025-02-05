Арагчи: максимальное давление – неудачный опыт

В ходе пресс-конференции, состоявшейся после заседания кабинета министров в среду, Арагчи прокомментировал недавние высказывания президента США, подчеркнув, что максимальное давление не принесло результатов в прошлом и не сможет обеспечить успех в будущем.

Министр отметил, что если главное для США — добиться того, чтобы Иран не получил ядерное оружие, то в этом плане нет никаких проблем, этот вопрос можно решить. "Иран является приверженным членом Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), и его позиция по этому вопросу совершенно ясна", указал он.

Он также сослался на фетву Верховного лидера, которая четко определяет обязательства для всех граждан страны в отношении ядерной политики.

Таким образом, министр иностранных дел выразил уверенность в том, что Иран продолжит следовать своим международным обязательствам и защищать свои национальные интересы.