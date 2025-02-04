Ливан в очередной раз пожаловался в СВ на сионистский режим

Министерство иностранных дел Ливана сегодня через свою делегацию в Нью-Йорке подало жалобу в Совет Безопасности на продолжающиеся нарушения сионистским режимом соглашения о прекращении огня и резолюции 1701.

Согласно этому сообщению, в жалобе упоминаются нарушения, совершенные сионистским режимом с момента выполнения соглашения о прекращении огня, включая взрыв домов, похищение ливанских граждан и нападение на них при возвращении в южную часть страны.

В этой жалобе Министерство иностранных дел Ливана также отметило гибель и ранения десятков ливанцев во время агрессии сионистского режима в период прекращения огня и выразило протест против нападения оккупантов на военнослужащих этой страны и журналистов.

Ливан также призвал Совет Безопасности, особенно страны, поддерживающие прекращение огня, занять твердую и четкую позицию в отношении этих неоднократных нарушений и приложить усилия для того, чтобы заставить сионистский режим выполнить свои обязательства.