Сергей Лавров во вторник на 14-й ближневосточной конференции в Международном дискуссионном клубе «Валдай» добавил: «Запад диктует эту политику и, по сути, раскрывает свой план по вытеснению своих конкурентов на второстепенные позиции».

Он продолжил: «У новых властей Сирии во главе с Ахмедом аль-Шар'а и у групп, которые были частью этой структуры, не было хорошего диалога и взаимопонимания».

Министр иностранных дел России сказал: «Новое правительство Сирии сталкивается с некоторыми проблемами, в том числе с тем, что внутрисирийский диалог продвигается не очень хорошо».

Он подчеркнул: «Также необходимо содействовать конструктивному национальному диалогу в Сирии, а не стремиться к получению геополитических преимуществ; (новое правительство) должно думать о будущем сирийского народа».

Лавров также отметил: «Москва получает сигналы о том, что возникают проблемы с выполнением соглашения между ХАМАС и Израилем».