4 февр. 2025 г., 19:35
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Лавров рассказал о закулисных усилиях Запада в сирийском вопросе

4 февр. 2025 г., 19:35
??????? ID: 85740526
Лавров рассказал о закулисных усилиях Запада в сирийском вопросе

Тегеран, 4 февраля, ИРНА – Министр иностранных дел России заявил, что Запад стремится отстранить Россию, Иран и Китай от процесса внешней поддержки урегулирования сирийских вопросов.

Сергей Лавров во вторник на 14-й ближневосточной конференции в Международном дискуссионном клубе «Валдай» добавил: «Запад диктует эту политику и, по сути, раскрывает свой план по вытеснению своих конкурентов на второстепенные позиции».

Он продолжил: «У новых властей Сирии во главе с Ахмедом аль-Шар'а и у групп, которые были частью этой структуры, не было хорошего диалога и взаимопонимания».

Министр иностранных дел России сказал: «Новое правительство Сирии сталкивается с некоторыми проблемами, в том числе с тем, что внутрисирийский диалог продвигается не очень хорошо».

Он подчеркнул: «Также необходимо содействовать конструктивному национальному диалогу в Сирии, а не стремиться к получению геополитических преимуществ; (новое правительство) должно думать о будущем сирийского народа».

Лавров также отметил: «Москва получает сигналы о том, что возникают проблемы с выполнением соглашения между ХАМАС и Израилем».

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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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