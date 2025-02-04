Эскадра КСИР пришвартовалась в порту Шарджи, ОАЭ

В продолжение растущего процесса двусторонних отношений и в целях укрепления отношений между Исламской Республикой Иран и Объединенными Арабскими Эмиратами в области оборонного и военного сотрудничества, эскадра Корпуса стражей исламской революции, состоящая из 4 судов, была встречена подразделениями эмиратских кораблей, послом Ирана Резой Амири, командующим военно-морской базой «Джебель-Али» и группой эмиратских офицеров и вошла в порт Халед Шарджи.

Официальная церемония встречи этой военно-морской группы также состоялась на борту корабля «Шахид Раисали Дельвари» в присутствии заместителя помощника министра обороны Объединенных Арабских Эмиратов, ряда эмиратских военных чиновников и ряда дипломатов и военных атташе, аккредитованных в Объединенных Арабских Эмиратах.

Присутствие этой военно-морской группы на побережье Объединенных Арабских Эмиратов впервые является признаком прогресса в двусторонних отношениях, серьезной воли двух стран на пути укрепления сотрудничества во всех областях и в соответствии с региональной стратегией Исламской Республики Иран по укреплению отношений с соседними странами.

Ранее в связи с этим контр-адмирал Алиреза Тангсири, командующий военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции, заявил вчера в кулуарах четырнадцатого фестиваля Малика Аштара Корпуса стражей исламской революции журналистам: «4 корабля военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции и армии направляются в эту страну для встречи с военно-морскими силами Объединенных Арабских Эмиратов. Эта встреча происходит впервые, и мы неоднократно заявляли, что страны региона могут обеспечить безопасность региона, и нет необходимости в присутствии иностранцев».