Джалали: Региональное сотрудничество Ирана и России продолжается

Казем Джалали заявил во вторник на пресс-конференции, посвященной годовщине победы Исламской революции в посольстве нашей страны в Москве: «2024 год был одним из самых напряженных лет в ирано-российских отношениях, который охватывал различные аспекты отношений между двумя странами».

Он напомнил: «В 2024 году между двумя странами был осуществлен обмен большим количеством делегаций в политической, безопасности и оборонной сферах, что свидетельствует об очень хороших отношениях между двумя странами».

Посол Ирана в России сказал: «В экономических отношениях у нас также был очень хороший прогресс, и объем торговли демонстрирует очень хороший рост; хотя мы признаем, что наши возможности намного больше».

Джалали сказал: «Другая область — это область регионального сотрудничества между двумя странами. Мы продолжаем региональное сотрудничество между Ираном и Россией и все еще ведем региональные консультации».

Он отметил: «Другая часть сотрудничества между Ираном и Россией связана с международными вопросами, и две страны проводят консультации в этой области».

Посол Ирана в Москве подчеркнул: «Создано много возможностей для углубления отношений между двумя странами, и воля лидеров двух стран к развитию отношений высока».