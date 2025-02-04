ХАМАС: новая антиизраильская операция является ответом на преступления Тель-Авива

Во вторник в своем заявлении об антиизраильской операции палестинского гражданина против сионистов в центре контрольно-пропускного пункта «Тиасир» сионистского режима на Западном берегу движение ХАМАС заявило: «Эта операция подтверждает, что преступления и агрессия сионистского режима не останутся без ответа и наказания».

Движение ХАМАС подчеркнуло: «Продолжающиеся преступления сионистского режима против людей на Западном берегу и в его лагерях в Дженине, Тулькарме и Тубасе не ослабят волю палестинского народа».

Восхваляя джихад и сопротивление народа Западного берега, движение призвало к эскалации столкновений с оккупантами и сионистскими поселенцами.

Ранее новостные источники сообщили, что в результате стрельбы по контрольно-пропускному пункту сионистского режима возле деревни «Тиасир», к востоку от города Тубас, расположенного на Западном берегу, по меньшей мере двое сионистских солдат были убиты. В этой операции были ранены еще как минимум 6 человек.

Исполнитель операции проник в сторожевую башню в военной форме израильского режима.

Израильские СМИ сообщили, что исполнителю операции удалось проникнуть в сторожевую башню контрольно-пропускного пункта и даже подняться на верхний этаж, откуда он открыл огонь по солдатам режима.