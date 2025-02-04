На юго-западе Ирана успешно испытан зенитно-ракетный комплекс "Маджид"

Сегодня утром, в рамках второго этапа учений "Могущество 1403" противовоздушной обороны армии Исламской Республики Иран, продемонстрирована решительная оборона против массированного нападения условного противника. При этом использовалась сеть визуального наблюдения для обнаружения и передачи информации об атаках беспилотников, действующих на малых высотах, в единую систему командования и управления ПВО страны.

Затем, после обнаружения и идентификации различных типов беспилотных летательных аппаратов условного противника, зенитно-ракетный комплекс "Маджид" успешно поразил цель в воздушном пространстве района проведения учений, осуществив успешный пуск ракеты.