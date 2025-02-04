4 февр. 2025 г., 13:40
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На юго-западе Ирана успешно испытан зенитно-ракетный комплекс "Маджид"

4 февр. 2025 г., 13:40
??????? ID: 85740095
На юго-западе Ирана успешно испытан зенитно-ракетный комплекс "Маджид"

Тегеран, 4 февраля, ИРНА – Состоялся второй этап учений "Могущество 1403" противовоздушной обороны армии Исламской Республики Иран. На этом этапе успешно обнаружены, идентифицированы и перехвачены многочисленные ударные беспилотники условного противника с использованием активных и пассивных датчиков ПВО, после чего были предприняты эффективные тактические действия по их нейтрализации.

Сегодня утром, в рамках второго этапа учений "Могущество 1403" противовоздушной обороны армии Исламской Республики Иран, продемонстрирована решительная оборона против массированного нападения условного противника. При этом использовалась сеть визуального наблюдения для обнаружения и передачи информации об атаках беспилотников, действующих на малых высотах, в единую систему командования и управления ПВО страны.

Затем, после обнаружения и идентификации различных типов беспилотных летательных аппаратов условного противника, зенитно-ракетный комплекс "Маджид" успешно поразил цель в воздушном пространстве района проведения учений, осуществив успешный пуск ракеты.

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