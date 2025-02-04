ХАМАС: Нетаньяху пытается сорвать соглашение о прекращении огня

«Проект израильских оккупантов не ограничивается Палестиной. Их действия и агрессия свидетельствуют о более масштабных планах, выходящих за пределы региона», - заявил в интервью телеканалу "Аль-Джазира" высокопоставленный член движения ХАМАС Махмуд Мардави.

«Нетаньяху стремится изменить позицию США в отношении Ближнего Востока», - добавил он.

В продолжение своей речи Мардави выразил уверенность в том, что Нетаньяху придется сесть за стол переговоров. «Мы уверены, что Нетаньяху неизбежно придется сесть за стол переговоров, и соглашение с оккупантами будет строиться на основе принципа "действие в ответ на действие"», - отметил Мардави.

«Ни одно соглашение не допустит проведения военных операций оккупантами, и мы готовы рассмотреть любые предложения по управлению контрольно-пропускным пунктом "Рафах"», - заключил он.