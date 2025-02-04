Опрос: план принудительного перемещения жителей Газы нереализуем

«Проведённый на оккупированных территориях опрос, организованный центром народной дипломатии, показывает, что 43% израильтян прямо заявили, что план Трампа по принудительному перемещению жителей Газы никоим образом не может быть реализован», - сообщил Палестинский информационный центр со ссылкой на 14-й канал израильского телевидения.

Согласно данному опросу, около 30% сионистов считают план Трампа по перемещению жителей Газы невыполнимым, но при этом выражают заинтересованность в его реализации. Около 14% израильтян охарактеризовали этот план как вводящий в заблуждение.