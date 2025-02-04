4 февр. 2025 г., 10:46
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Новости ID: 85739791
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Опрос: план принудительного перемещения жителей Газы нереализуем

4 февр. 2025 г., 10:46
Новости ID: 85739791
Опрос: план принудительного перемещения жителей Газы нереализуем

Тегеран, 4 февраля, ИРНА – Результаты последнего опроса на оккупированных территориях Палестины показывают, что большинство участников считают план Трампа по принудительному перемещению жителей Газы невыполнимым.

«Проведённый на оккупированных территориях опрос, организованный центром народной дипломатии, показывает, что 43% израильтян прямо заявили, что план Трампа по принудительному перемещению жителей Газы никоим образом не может быть реализован», - сообщил Палестинский информационный центр со ссылкой на 14-й канал израильского телевидения.

Согласно данному опросу, около 30% сионистов считают план Трампа по перемещению жителей Газы невыполнимым, но при этом выражают заинтересованность в его реализации. Около 14% израильтян охарактеризовали этот план как вводящий в заблуждение.

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