Пезешкиан: Исламским государствам необходимо объединиться для противодействия заговорам врагов

«Мы считаем, что разжигание внутренних споров ослабляет исламскую умму. Если исламские страны будут стремиться развивать экономику и обеспечивать безопасность и благосостояние своих народов, избегая конфликтов и объединившись ради общих целей, заговоры врагов и недоброжелателей определенно потерпят неудачу», — отметил Пезешкиан в понедельник во время встречи с председателем парламента Ирака Махмудом аль-Машхадани.

В условиях текущей глобальной ситуации Пезешкиан указал на необходимость синергии, сопереживания и укрепления единства среди исламских стран как ключевых требований для этих наций. Он также подчеркнул, что устойчивое сотрудничество в области торговли, экономики, науки и охраны границ является важным для улучшения отношений между исламскими государствами, что, в свою очередь, способствует укреплению их единства.

Кроме того, Пезешкиан коснулся ситуации в Сирии, находящейся в переходный период после свержения правительства президента Башара Асада в начале декабря прошлого года. Он выразил желание Ирана о формировании инклюзивного правительства в Сирии, где будут сохранены мир и территориальная целостность, добавив, что Иран также стремится к обеспечению региональной безопасности и стабильности, поддерживая контакты с другими странами для достижения этой цели.

Что касается ситуации в Газе и Ливане, которые все еще испытывают разрушительные последствия израильской агрессии, президент Пезешкиан предложил всем исламским странам оказать помощь палестинскому и ливанскому народам в процессе восстановления и восстановления их жизни.

Председатель парламента Ирака, в свою очередь, отметил, что Иран и Ирак разделяют принципиальную позицию по палестинскому вопросу. Он также добавил, что Сопротивление в регионе добилось значительных успехов за последние месяцы, несмотря на потерю некоторых высокопрофильных фигур и командиров. Это подчеркивает важность инициативы в условиях противостояния врагам в этот критический момент, добавил он.