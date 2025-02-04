4 февр. 2025 г., 04:45
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Иран предупредил о повторении геноцида в Газе на Западном берегу

4 февр. 2025 г., 04:45
??????? ID: 85739504
Иран предупредил о повторении геноцида в Газе на Западном берегу

Тегеран, 4 февраля. Иран – Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи выступил с резким осуждением усиливающихся атак израильских сил на Западном берегу, особенно в районе лагеря Дженин. Он отметил, что эти действия включают убийства мирных жителей, произвольные аресты и разрушение жилых домов.

В своем заявлении Багаи подчеркнул, что международные правозащитные организации, включая специального докладчика по правам человека в Палестине, неоднократно предупреждали о "распространении кампании геноцида Израиля на Западный берег на фоне прекращения огня в Газе и молчания международного сообщества".

 Он призвал мировое сообщество, особенно исламские страны и государства региона, к активным действиям для предотвращения повторения жестоких преступлений со стороны оккупационного режима.

Багаи выразил сожаление по поводу продолжающегося бездействия Организации Объединенных Наций и Совета Безопасности в отношении расширения масштабов геноцида палестинцев на оккупированных территориях.

Он акцентировал внимание на необходимости активизации усилий всех государств для выполнения своих законных и моральных обязательств по остановке геноцида и других тяжких международных преступлений.

Кроме того, Багаи напомнил о роли Международного уголовного суда и гуманитарных организаций, таких как Международный комитет Красного Креста и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в выполнении их законных и гуманитарных обязанностей в условиях текущих трагедий на Западном берегу и в Газе.

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