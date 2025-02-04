Авиакомпания Lufthansa возобновит полеты в Иран

По словам Амирани, 29 ноября 2024 года было выпущено заявление Европейского агентства по безопасности авиации, которое стало следствием конфликтов и напряженности в регионе Ближнего Востока, а также агрессии израильского режима против территории Ирана.

Он отметил, что в данном заявлении агентство рекомендовало иностранным авиакомпаниям провести оценку безопасности для выполнения рейсов через воздушное пространство Ирана. В то же время, безопасность воздушного пространства Ирана была полностью обеспечена, и ежедневно выполнялось более 700 транзитных рейсов.

Исполняющий обязанности руководителя компании аэропортов добавил, что после истечения срока действия данного заявления, совпадающего с 1 февраля, иностранные авиакомпании выразили готовность возобновить рейсы и использовать безопасное воздушное пространство Ирана.

Амирани также подчеркнул, что с точки зрения международных организаций, потенциальные угрозы и конфликты в воздушном пространстве Ирана устранены. Он сообщил, что группа авиакомпании «Lufthansa» в течение следующих 24 часов проведет финальные заседания с управлением воздушного движения компании аэропортов и воздушной навигации Ирана, и вскоре ожидается возобновление полетов этой авиакомпании.