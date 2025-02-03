3 февр. 2025 г., 18:13
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Новости ID: 85739235
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Президент Ирана назвал неприемлемым изменение границ региона

3 февр. 2025 г., 18:13
Новости ID: 85739235
Президент Ирана назвал неприемлемым изменение границ региона

Тегеран, 3 февраля. ИРНА — Президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан подчеркнул, что сохранение территориальной целостности стран региона является основополагающим принципом внешней политики Ирана. Он заявил, что любые изменения границ в регионе абсолютно неприемлемы и подчеркнул необходимость укрепления единства и согласия между государствами на фоне действий внешних сил.

 В ходе встречи с помощником президента Азербайджанской Республики по внешней политике Хикметом Гаджиевым, Пезешкиан отметил, что отношения между Ираном и Азербайджаном строятся не только на соседских связях, но и на братских и родственных отношениях. Он выразил заинтересованность в укреплении двустороннего сотрудничества в различных областях, включая экономику, политику, культуру, оборону и безопасность. Глава Ирана также акцентировал внимание на важности быстрого устранения препятствий в сфере торговли и транспорта, а также на готовности к обмену опытом между двумя странами.

Пезешкиан добавил, что Иран стремится развивать сотрудничество и взаимодействие со всеми исламскими государствами, а также увеличивать мощь исламского мира. Он отметил, что любые разногласия и расколы среди мусульман способствуют вмешательству внешних врагов и созданию новых конфликтов.

Хикмат Гаджиев, в свою очередь, выразил удовлетворение от встречи с Пезешкианом и передал теплые приветствия от президента Азербайджана Ильхама Алиева. Он подчеркнул важность Ирана как дружественной страны и выразил желание повысить уровень двусторонних отношений, отметив, что сегодня существуют все условия для достижения этой цели. Гаджиев также подтвердил, что Азербайджан является одной из самых решительных стран среди соседей Ирана в вопросе развития сотрудничества.

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