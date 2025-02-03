Иран придает приоритет отношениям с африканскими странами в рамках внешней политики

В ходе первого заседания "Африканского штаба", прошедшего 3 февраля, Ареф акцентировал внимание на важности взаимодействия с Африкой в контексте исламской революции. Он отметил, что согласно позициям правительства, которые совпадают с взглядами Верховного лидера и исламской системы, связи с государствами, находящимися в культурной сфере Ирана, а также с африканскими странами, имеют для Ирана значительное ценностное значение. "Наш лозунг революции основан на ценностях, культуре и неограниченности границ, что соответствует подходу и стратегии Имама Хомейни", — добавил он.

Первый вице-президент Ирана подчеркнул, что в рамках национальных интересов страны и интересов стран-партнеров необходимо развивать отношения с большинством стран мира в соответствии с установленными приоритетами. "В нашей внешней политике на первом месте находятся исламские страны, соседние государства и региональные механизмы, а также африканский континент", — резюмировал Ареф.