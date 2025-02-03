Иран внимательно отслеживает визит Нетаньяху в Вашингтон

«Этот визит является двусторонним и обсуждался между сторонами на протяжении длительного времени. Мы стремимся сосредоточиться на наших собственных вопросах, но при этом будем тщательно отслеживать последствия или влияния, которые подобные контакты могут оказать на региональные события и на ситуацию в Палестине», - заявил Багаи на сегодняшней пресс-конференции.

Также в ответ на вопрос корреспондента ИРНА относительно слухов о переводе денежных средств из Ирана в Ливан, иранский дипломат охарактеризовал это как злонамеренную дезинформацию и провокацию со стороны сионистского режима, направленную против Ирана и препятствующую восстановлению Ливана.