Спецдокладчик ООН выразила удивление бездействием арабских стран в вопросе Палестины

Специальный докладчик ООН по правам человека на палестинских территориях Франческа Альбанезе в телеинтервью выразила удивление в связи с бездействием арабских стран в вопросе Палестины и, назвав преступления сионистского режима опасными, заявила, что «Израиль стремится изгнать палестинцев».

Альбанезе подчеркнула важность не проводить различий между Западным берегом и Восточным Иерусалимом и добавила, что израильский режим прилагает усилия для выселения жителей из лагеря Дженин.

Выразив глубокую озабоченность происходящим на Западном берегу, спецдокладчик ООН заявила, что израильский режим, не принимая во внимание местонахождение палестинцев, совершает на них нападения и ведет себя как колонизатор, стремясь к захвату палестинских земель.

Ранее Альбанезе предостерегала, что геноцид палестинцев, осуществляемый израильским режимом, не ограничится сектором Газа и распространится на оккупированный Западный берег.