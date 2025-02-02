Представление новых достижений космической промышленности

На церемонии Национального дня космических технологий, которая состоялась сегодня с участием Масъуда Пезешкияна, президента, Саттара Хашеми, министра связи и информационных технологий, а также ряда членов правительства, государственных и военных чиновников, экспертов и активистов космической отрасли в Министерстве связи и информационных технологий, были представлены спутники Наввак-1, Парс-2 и модернизированная версия спутника Парс-1, а также был представлен отчет о ходе реализации проектов и будущих космических программ.

Характеристики спутника Наввак:

Спутник Наввак - это спутник связи, разработанный на базе платформы спутников класса 20-50 кг Космического исследовательского института.

Основная цель спутника Наввак - испытание работоспособности ракеты-носителя Сим, которая будет запущена в ближайшем будущем. Оптимизированная ракета-носитель Сим выведет спутник Наввак на вытянутую эллиптическую орбиту.

Спутник Наввак имеет массу около 34 кг и размеры 40x40x60 см. Этот спутник оснащен дозиметрической полезной нагрузкой для измерения уровня космической радиации. Спутник будет поддерживать связь с наземными станциями в S-диапазоне частот. Спутник Наввак оснащен магнитометром для измерения магнитного поля Земли и магнитными актюаторами для контроля ориентации спутника в космосе.

Характеристики спутника Парс-2:

Спутник Парс-2 весом 150 кг оснащен двумя полезными нагрузками для получения изображений с двумя различными типами линейных датчиков: цветным датчиком с разрешением 3 метра и двумерным датчиком с разрешением 4 метра в монохромном режиме и 8 метров в мультиспектральном режиме. Комбинируя изображения, полученные с помощью полезных нагрузок, и используя программные методы, можно достичь разрешения лучше 2,5 метра.

Оба полезные груза были полностью разработаны и изготовлены в стране.

Характеристики модернизированной версии спутника Парс-1:

Модернизированная версия спутника Парс-1 - это спутник дистанционного зондирования, разработанный на базе платформы спутников класса 100-150 кг Космического исследовательского института Ирана.

Первый образец этого спутника был успешно запущен с помощью ракеты-носителя "Союз" в прошлом году и прошел испытания. Результаты этого запуска были использованы для улучшения второй модели спутника Парс-1, и в второй модели спутника по сравнению с первой были внесены необходимые изменения.

Вторая модель спутника Парс-1 будет выведена на околоземную орбиту на высоту около 500 километров. Масса этого спутника менее 150 кг, и он оснащен тремя полезными нагрузками для получения многоспектральных изображений (MS), ближнего инфракрасного диапазона (SWIR) и теплового инфракрасного диапазона (TIR) с разрешением 15 метров, 150 метров и 300 метров соответственно. Полученные изображения будут передаваться на Землю через полосу X.