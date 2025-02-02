Лидер: Америка — агрессор и лжец

Сегодня утром в воскресенье преподаватели, чтецы и лучшие хафизы, участвовавшие в 41-м международном конкурсе Корана Исламской Республики Иран, встретились с лидером Исламской революции на встрече в память о Коране в Хусейнии Имама Хомейни. Ниже приведены основные моменты его выступления на этой встрече:

- Поздравляю с днем рождения Его Святейшества Абу Абдуллы аль-Хусейна (да будет мир с ним), и я надеюсь, что Всемогущий Бог сделает нас последователями этого благородного человека и его уважаемой семьи.

- С Божьего дозволения Газа победила сионистский режим. Условием ментального упования на Бога является уверенность в том, что с Божьего дозволения невозможное становится возможным.

- Иранский народ терпел и прилагал усилия и добился прогресса.

- Проблемы исламской уммы разрешимы с упованием на Бога.

- Иранский народ имеет смелость сказать «Смерть Америке»; Америка — агрессор и лжец.

С Божьего дозволения невозможное становится реальностью. Если бы сказали, что Газа будет сражаться с такой великой державой, как американский режим, и Газа победит ее, вы бы поверили этому?! Вы бы не поверили; это одно из невозможных вещей, но с Божьего дозволения это стало возможным.

Разница между иранским народом и другими народами заключается в том, что он имеет смелость сказать, что Америка — агрессор, лжец и обманщик, а другие не осмеливаются и не выполняют свою часть работы. Когда они этого не делают, результат не достигается.

За последние сорок с лишним лет все высокомерные державы мира пытались действовать против Ирана, но иранский народ не только не пострадал, но и добился прогресса.

Сегодняшний Иран — это не Иран 40-летней давности.

Мы выросли во всех направлениях.