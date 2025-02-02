Пезешкиан: Иран развивает свой оборонный потенциал, чтобы никто не посмел даже думать об агрессии

«То, что мы сегодня видим из достижений в оборонной и космической сферах, свидетельствует о способностях, инновациях и креативности молодежи и специалистов страны, что вызывает гордость и честь у иранского народа», - отметил Пезешкиан сегодня утром в Национальный день космических технологий Ирана, в ходе посещения выставки новейших достижений в оборонной и космической областях Министерства обороны и поддержки вооруженных сил.

«В прошлом враги могли легко посягать на нашу страну, но сегодня, благодаря высокой военной и оборонной мощи Ирана, достигнутой усилиями молодежи, экспертов и специалистов страны, они больше не могут даже помышлять о посягательстве на территорию Ирана», - сказал президент.

В продолжение Пезешкиан подчеркнул, что развитие оборонной мощи страны будет продолжаться, и Иран займет свое место среди стран, осуществляющих полеты за пределы атмосферы Земли.

«Несмотря на постоянные попытки врагов помешать нам стать независимыми, это стало стимулом для достижения нами знаний и возможностей, и сегодня Иран, благодаря своей талантливой молодежи и специалистам, с гордостью производит и даже экспортирует необходимые ему военные продукты», - заявил глава государства.