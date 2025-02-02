В Дании вновь сожгли Священный Коран

По информации шведской газеты Aftonbladet, Палудан публично сообщил в своем аккаунте в социальной сети X об этом мерзком акте против Корана, совершенном перед посольством Турции в Копенгагене.

Как пишет издание, этот датский политик вновь оскорбил Коран, несмотря на то, что полиция Дании ранее, после смерти Момики, в своем заявлении запретила совершение подобных кощунственных действий.

В четверг, 30 января, шведские СМИ подтвердили смерть Момики, который в 2023 году сжигал экземпляры Корана во время протестных акций.

Ранее, в январе 2024 года, Палудан осквернил Священный Коран, сжигая его экземпляр перед посольством Турции в столице Швеции Стокгольме.