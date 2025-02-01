Пытки палестинских заключённых перед освобождением

Палестинские источники сообщили, что некоторые из освобождённых заключённых подвергались пыткам со стороны тюремных надзирателей в течение нескольких дней. По данным отчётов, некоторые из них получили переломы рёбер из-за жестокого избиения.

Клуб заключённых заявил, что оккупационный режим осуществляет организованный терроризм против освобождённых заключённых и запрещает их семьям устраивать встречи с ними.

Губернатор Рамаллы и Аль-Бире сообщил, что 10 освобождённых заключённых были доставлены в больницы из-за тяжёлых условий.

ХАМАС в своём заявлении подчеркнул, что несколько их заключённых покинули тюрьмы оккупантов, чтобы получить лечение в больницах из-за пыток. В заявлении говорится, что ужасные и постоянные нарушения прав их героических заключённых в тюрьмах являются военным преступлением и преступлением против человечности.

ХАМАС добавил, что нарушения прав заключённых требуют немедленного вмешательства ООН и правозащитных организаций для остановки этих действий и привлечения виновных к ответственности.