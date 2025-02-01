1 февр. 2025 г., 20:12
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Новости ID: 85737027
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ВМС КСИР представили новый подземный ракетный комплекс и передовую оборонную систему

1 февр. 2025 г., 20:12
Новости ID: 85737027
ВМС КСИР представили новый подземный ракетный комплекс и передовую оборонную систему

Тегеран, ИРНА – Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) представят новый подземный ракетный комплекс, а также передовую оборонную систему на южном побережье Ирана.

Как сообщает Sepah News, в этих подземных базах размещены современные противокорабельные крылатые ракеты, оснащенные системами противодействия радиоэлектронной борьбе вражеских эсминцев. Благодаря глубокой модернизации боевых систем эти ракеты способны в кратчайшие сроки приводиться в боевую готовность и выполнять оперативные задачи.

В ходе церемонии также будет представлен еще один новый оборонный комплекс, подробности которого пока не раскрываются.

Главнокомандующий КСИР генерал Хосейн Салами вместе с командующим ВМС КСИР адмиралом Алирезой Тангсири посетил новый подземный ракетный комплекс и провел инспекцию боевой готовности ракетных подразделений. Ожидается, что дополнительные подробности будут обнародованы в ближайшие часы.

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