ВМС КСИР представили новый подземный ракетный комплекс и передовую оборонную систему

Как сообщает Sepah News, в этих подземных базах размещены современные противокорабельные крылатые ракеты, оснащенные системами противодействия радиоэлектронной борьбе вражеских эсминцев. Благодаря глубокой модернизации боевых систем эти ракеты способны в кратчайшие сроки приводиться в боевую готовность и выполнять оперативные задачи.

В ходе церемонии также будет представлен еще один новый оборонный комплекс, подробности которого пока не раскрываются.

Главнокомандующий КСИР генерал Хосейн Салами вместе с командующим ВМС КСИР адмиралом Алирезой Тангсири посетил новый подземный ракетный комплекс и провел инспекцию боевой готовности ракетных подразделений. Ожидается, что дополнительные подробности будут обнародованы в ближайшие часы.