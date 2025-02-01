Освобождение очередной группы палестинских пленных

Согласно поступившим сообщениям, несколько палестинских узников вышли на свободу из израильской тюрьмы «Офер». Автобусы с освобожденными пленными прибыли в поселение Бейтунья в городе Рамалла, где их ждали родные, друзья и многочисленные жители.

Опубликованные видеозаписи демонстрируют масштабные торжества и теплый прием, оказанный освобожденным заключенным.

В пятницу вечером Палестинское бюро по делам заключенных объявило, что в рамках четвертого этапа обмена, заключенного в результате соглашения о временном прекращении огня между Израилем и ХАМАС, Тель-Авив освободит 183 палестинских заключенных.

По некоторым данным, 110 из них будут отправлены в сектор Газа.

Кроме того, военное крыло ХАМАС – бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам» – передало представителям Международного комитета Красного Креста двух израильских пленников, Офера Кальдерона и Ярдена Бибаса, в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа.