1 февр. 2025 г., 16:22
??????? ID: 85736810
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journalistسیدناصر هاشمی

Освобождение очередной группы палестинских пленных

1 февр. 2025 г., 16:22
??????? ID: 85736810
Освобождение очередной группы палестинских пленных

Тегеран, 1 февраля. ИРНА – В субботу, в рамках четвертого этапа обмена пленными между палестинскими группировками и Израилем, очередная группа палестинских заключенных была освобождена из израильских тюрем. На Западном берегу реки Иордан освобожденных встретили тысячи палестинцев.

Согласно поступившим сообщениям, несколько палестинских узников вышли на свободу из израильской тюрьмы «Офер». Автобусы с освобожденными пленными прибыли в поселение Бейтунья в городе Рамалла, где их ждали родные, друзья и многочисленные жители.

Опубликованные видеозаписи демонстрируют масштабные торжества и теплый прием, оказанный освобожденным заключенным.

В пятницу вечером Палестинское бюро по делам заключенных объявило, что в рамках четвертого этапа обмена, заключенного в результате соглашения о временном прекращении огня между Израилем и ХАМАС, Тель-Авив освободит 183 палестинских заключенных.

По некоторым данным, 110 из них будут отправлены в сектор Газа.

Кроме того, военное крыло ХАМАС – бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам» – передало представителям Международного комитета Красного Креста двух израильских пленников, Офера Кальдерона и Ярдена Бибаса, в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа.

1 Persons
journalistسیدناصر هاشمی

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