Послание фотографии мученика Зейфа на месте передачи сионистских заключенных

В заявлении ХАМАС, опубликованном в субботу, говорится, что в рамках соглашения палестинское сопротивление освободило трех израильских пленников, один из которых имеет американское гражданство, в ответ на освобождение группы новых пленников ХАМАС из израильских тюрем.

«Операция по обмену пленными прошла на сцене, где было изображение мученика Зейфа и его спутников, что символизировало верность и преданность бойцов Аль-Кассам», – отмечается в заявлении.

ХАМАС также подчеркнул, что, несмотря на сложные условия, бригады Аль-Кассам обеспечили необходимые медицинские условия для израильского пленника с американским гражданством, страдающего от различных заболеваний. «Хорошее физическое и психическое состояние пленников противника подтверждает высокие ценности нашего сопротивления и его приверженность к этическим нормам в обращении с пленниками, в то время как оккупационный режим совершает ужасные преступления против палестинских пленников», – добавили в движении.

В другом разделе заявления говорится, что массовая поддержка народа этого достижения является настоящим референдумом, подтверждающим, что сопротивление – единственный путь к освобождению земли и святых мест.

В заключение, ХАМАС отметил, что реализация четвертого этапа соглашения об обмене пленными демонстрирует приверженность сопротивления условиям перемирия и необходимость оказания давления на оккупационный режим для соблюдения гуманитарных протоколов.