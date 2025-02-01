Критика в адрес лондонской полиции усилилась после насильственного разгона демонстрации, состоявшейся 18 января в центре столицы в поддержку палестинского народа. В ходе этой акции было задержано более 70 человек, включая известных активистов, сыгравших ключевую роль в организации мероприятия.

Некоторые лидеры профсоюзов Великобритании направили письмо Министру внутренних дел Ют Купер с требованием провести независимое расследование по поводу насильственных действий полиции против протестующих. Это обращение стало продолжением аналогичных требований, ранее выдвинутых депутатами парламента, юристами и Комитетом палестинцев Великобритании.

Организация Amnesty International также выразила озабоченность по поводу действий лондонской полиции, назвав их «подавлением свободы слова и права на мирные собрания». Кроме того, Зои Гарбет, депутат от партии «Зеленых» в Лондонском совете, сообщила, что более 150 граждан Великобритании связались с ней, сообщая о насилии со стороны полиции, окружении протестующих и даже насилии против детей, беременных женщин и пожилых людей.

Критика действий полиции Лондона усиливается на фоне подготовки протестующих к проведению масштабной демонстрации в поддержку Палестины 15 февраля. Множество наблюдателей считают, что правительство Великобритании, принимая жесткие меры против протестов, ограничивает гражданские свободы в стране.