В данном отчете, подготовленном исследователями из библиотеки Палаты общин Соединенного Королевства, предпринята попытка проанализировать региональное влияние Ирана в контексте событий, произошедших за последний год. В то время как западные аналитики стремятся акцентировать внимание на проблемах, с которыми сталкивается ось Cопротивления, представленные в отчете данные свидетельствуют о том, что Иран, несмотря на значительное давление, продолжает играть ключевую роль во многих региональных и международных вопросах.

В отчете подчеркивается, что Иран по-прежнему обладает прочными связями со своими союзниками в регионе и, несмотря на давление со стороны западных стран, сформировал влиятельные структуры в различных сферах. В отчете британского парламента приводятся такие примеры, как роль Тегерана в политических процессах Ирака, поддержка Сопротивления Палестины, эффективное участие в йеменских уравнениях и стратегические отношения с Ливаном. Также констатируется, что Иран сохранил свое влияние в регионе.

Авторы данного отчета, ссылаясь на поддержку Ираном движений Cопротивления в регионе, включая палестинские группировки, признают, что структуры этих группировок не были дезинтегрированы, несмотря на военное и экономическое давление. В вышеупомянутом отчете отмечается, что усилия Запада по ограничению влияния Ирана на Ближнем Востоке не только не принесли желаемых результатов, но и способствовали укреплению отношений Тегерана с международными акторами.

Одним из ключевых аспектов данного отчета является упоминание о прогрессе Ирана в области ядерных технологий и оборонных возможностей. В то время как западные государства продолжают прилагать усилия для ограничения Ирана в этой сфере, в отчете констатируется, что обогащение урана в Иране осуществляется более ускоренными темпами.