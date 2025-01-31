Иран присоединился к числу ведущих стран в диагностике рака

Отечественная научно-техническая компания, разработав активное вещество радиофармпрепарата для диагностики на основе технеция, сделала Иран второй страной, обладающей передовой технологией диагностики рака. Этот продукт является важным шагом в области диагностики и лечения рака и может произвести революцию в снижении затрат на диагностику рака.

Одним из основных путей распространения рака (метастазирования) является перенос раковых клеток через лимфатическую систему. При таких видах рака, как рак молочной железы, рак легких и рак половых органов, точное определение степени поражения лимфатических узлов имеет жизненно важное значение для хирургов.

Если хирургам не удается своевременно выявить пораженные лимфатические узлы, им приходится удалять большие участки лимфатической системы. Эта процедура не только вызывает множество побочных эффектов у пациентов, но и может серьезно повлиять на их иммунную систему и кровообращение.

Радиофармпрепарат, разработанный этой научно-технической группой, является одним из самых специализированных радиофармпрепаратов для диагностики лимфатических узлов и решает эту проблему. После инъекции этого радиофармпрепарата и сканирования хирурги могут определить точное местоположение и степень поражения лимфатических узлов, зараженных раком. Эта технология повышает точность диагностики и предотвращает ненужные операции и их осложнения.