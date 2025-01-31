31 янв. 2025 г., 17:03
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Ареф: Иран твердо верит в развитие отношений с Кыргызстаном

31 янв. 2025 г., 17:03
??????? ID: 85735805
Ареф: Иран твердо верит в развитие отношений с Кыргызстаном

Тегеран, 31 января, ИРНА – Первый вице-президент, сославшись на культурные и исторические связи между Ираном и Кыргызстаном, а также на их принадлежность к одной цивилизации, сказал, что отношения между Тегераном и Бишкеком в последние десятилетия развивались. Правительство Исламской Республики Иран твердо верит в развитие отношений с Кыргызстаном.

Мохаммад Реза Ареф встретился и провел переговоры с премьер-министром Кыргызстана утром в пятницу, на второй день своего визита в Казахстан, в месте своего проживания.

На встрече с премьер-министром Кыргызстана Адильбеком Касымалиевым Ареф, указав на обширные связи Ирана с Кыргызстаном в экономической, торговой и транспортной сферах, подчеркнул: «Мы должны наладить серьезное сотрудничество в научно-технической области. А также, учитывая важность развития отношений с Кыргызстаном, ожидается, что помимо продолжения работы над соглашениями и меморандумами о взаимопонимании, более активно заработает совместная комиссия по сотрудничеству двух стран».

Ареф назвал участие Ирана и Кыргызстана в важных региональных организациях и договорах, таких как Шанхайская организация сотрудничества, ОЭС и Евразийский союз, хорошей возможностью для развития и углубления отношений между двумя странами и подчеркнул необходимость повышения уровня экономических обменов между двумя странами.

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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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