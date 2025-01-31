31 янв. 2025 г., 16:55
Новости ID: 85735799
T T
0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

Теги

Аракчи: Мы поддерживаем стабильность и территориальную целостность Сирии

31 янв. 2025 г., 16:55
Новости ID: 85735799
Аракчи: Мы поддерживаем стабильность и территориальную целостность Сирии

Тегеран, 31 января, ИРНА - Министр иностранных дел Ирана, поздравив палестинский народ с победой в Газе, заявил, что операция "Буря Аль-Аксы" 7 октября возродила палестинское дело.

Аббас Аракчи, министр иностранных дел Ирана, в интервью телеканалу "Аль-Джазира", фрагменты которого были опубликованы, заявил: "Тегеран готов помочь палестинскому народу в Газе. Мы поздравляем Газу с победой и возвращением пленных палестинскому сопротивлению".

Он подчеркнул: "Седьмое октября возродило палестинский вопрос и дело, и этот вопрос стал главной темой региона и мира".

Аракчи, заявив, что Иран поддержит любое правительство, которое одобрит сирийский народ, отметил: "Мы поддерживаем стабильность и территориальную целостность Сирии".

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

Теги

Похожие новости

Ваш комментарий

You are replying to: .