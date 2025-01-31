Аракчи: Мы поддерживаем стабильность и территориальную целостность Сирии

Аббас Аракчи, министр иностранных дел Ирана, в интервью телеканалу "Аль-Джазира", фрагменты которого были опубликованы, заявил: "Тегеран готов помочь палестинскому народу в Газе. Мы поздравляем Газу с победой и возвращением пленных палестинскому сопротивлению".

Он подчеркнул: "Седьмое октября возродило палестинский вопрос и дело, и этот вопрос стал главной темой региона и мира".

Аракчи, заявив, что Иран поддержит любое правительство, которое одобрит сирийский народ, отметил: "Мы поддерживаем стабильность и территориальную целостность Сирии".