Адмирал Саяри: мы готовы противостоять любой угрозе

Адмирал Хабиболла Саяри в интервью ИРНА по вопросам обороны сказал: «У нас было несколько совместных учений на суше, в воздухе и на море с другими странами мира, а также студенты из разных стран, которые учатся в нашей стране, и наши студенты, которые учатся в военных вузах других стран. Наряду с этим, проводятся визиты различных военно-морских групп, которые прибывают в наши порты, и наших кораблей, которые посещают страны мира».

«Это свидетельствует о высоком потенциале оборонной дипломатии вооруженных сил и армии Исламской Республики Иран, а с другой стороны, это посыл врагам о том, что мы не будем изолированы», - сказал он.

Адмирал Саяри, подчеркнув, что враги стремятся изолировать Революцию и страну, добавил: «Все страны, имеющие военных и оборонных атташе в нашей стране, присутствовали на ежегодных церемониях, а это значит, что у нас есть тесные и эффективные связи друг с другом».

Комментируя утверждения врагов об ослаблении оборонного щита Ирана, он сказал: «Один из вопросов, которые преследуют враги, это вопрос изоляции страны, который им фактически не удалось реализовать, и мы присутствуем во всех сферах. Что касается утверждений об ослаблении оборонного потенциала вооруженных сил Исламской Республики Иран, то это также ошибка врагов».