Армия сионистского режима подожгла здание администрации провинции Кунейтра в Сирии

Новостной портал "Арабский журнал" со ссылкой на пользователей социальных сетей написал: «армия оккупационного режима Израиля в четверг подожгла здание администрации этой провинции одновременно с продолжением операций по масштабному разрушению сельскохозяйственных земель в окрестностях Кунейтры».

Согласно этому сообщению, пользователи социальных сетей распространили видеоролики, показывающие, как из здания администрации провинции Кунейтра на юге Сирии поднимаются языки пламени и дым.

СМИ сообщают, что армия сионистского режима уже несколько дней продолжает уничтожать сельскохозяйственные земли и лесные деревья в заповеднике "Джабата аль-Хашаб", что вызвало широкий гнев сирийцев в регионе.

Ранее армия сионистского режима в среду в массовом порядке приступила к разрушению сельскохозяйственных земель города "Джабата аль-Хашаб".