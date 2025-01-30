30 янв. 2025 г., 19:51
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Увеличение числа жертв в Газе до 47 460 человек

30 янв. 2025 г., 19:51
??????? ID: 85735158
Увеличение числа жертв в Газе до 47 460 человек

Тегеран, 30 января. ИРНА — Министерство здравоохранения Палестины в секторе Газа сообщает о значительном увеличении числа жертв в регионе с 7 октября 2023 года. По последним данным, общее число погибших достигло 47 460 человек.

В свежем отчете, опубликованном сегодня, 30 января, министерство сообщило о том, что за последние 24 часа было зарегистрировано 43 новых жертвы среди палестинцев. Из них 42 человека были обнаружены под завалами, а один погиб в результате тяжелых травм.

Кроме того, в результате военных действий израильской армии за тот же период 9 человек получили ранения

Согласно предоставленной информации, с учетом последних данных, общее число жертв в секторе Газа с 7 октября 2023 года составило 47 460 человек, а количество раненых достигло 111 580 человек.

Министерство здравоохранения продолжает следить за ситуацией и призывает международное сообщество к принятию мер для прекращения насилия и защиты гражданского населения.

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